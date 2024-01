Õnnetus tõmbas alla nii Boeingu kui tema tarnija aktsiad

Kui langus ka kauplemise avanedes paika peab, on Boeing kaotanud turuväärtusest ligi 10 miljardit dollarit. Spirit AeroSystemsi aktsiad on langenud veelgi enam, ligi 17%.

Lennukikere rebenemise tõttu hädamaandumisele sunnitud Alaska Airlinesi lennul oli 171 reisijat ja kuus meeskonnaliiget. Kõik pardal olnud inimesed maandusid ohutult Portlandis, Oregonis. Ametnikud teatasid pühapäeval , et Oregoni osariigi elaniku tagahoovist on leitud lennuki küljest kadunud jupp.

Boeingu aktsia langes esmaspäeval turueelsel kauplemisel 8 protsenti 229 dollarini. Spirit AeroSystems’i aktsia langes 17 protsenti. Ettevõte on Boeingu peamine tarnija ning paigaldab lennuki 737 Max kere ehitamise käigus pistikutega uksi. Ettevõtte roll on viimase aasta jooksul olnud tootmisprobleemide tõttu pingsa jälgimise all.