Ekspert: just tänavune aasta on hea aeg uue büroo üürimiseks. Aga miks?

Et turul on pakkumist olnud palju, siis ettevõtete huvi büroopindade vastu pole muidugi päris kadunud. Kuid keerulises majandusolukorras võtab otsuste tegemine kaua ning päädib sageli sellega, et pärast turul ringivaatamist otsustatakse veel 1–2 aastaks praegusele pinnale jääda. Selle aasta majandusprognoos lubab arvata, et bürooturg püsib veel mõnda aega rahulik. Samas, 2025. aastaks prognoositakse juba mõõdukat majanduskasvu, mis reeglina toob kaasa ka ettevõtete aktiivsema huvi uute büroode vastu – kas siis vajatakse kasvust tingituna suuremat pinda või otsustatakse kvaliteedihüpe teha. Ja ka need, kes eelmisel aastal otsustasid veel paariks aastaks üürilepingut pikendada, teevad arvatavasti lähiaastal siiski kolimisotsuse.

Et keeruline majandusolukord on ka arendajad ettevaatlikuks muutnud ning mitme kavandatud hoone ehitus on edasi lükatud, on näha, et lähiaastateks planeeritud ehitusmahud ei pruugi realiseeruda. Kui samal ajal majandus kasvule pöörab ja nõudlus büroode järgi taas suureneb, võib olla erakordselt keeruline leida 2025. aastal kvaliteetset büroopinda. On selge, et kaugtöö võimalus ei ole ettevõtjaid innustanud büroodest loobuma. Üha enam jõutakse järeldusele, et töötajate lojaalsuse ja organisatsioonikultuuri hoidmiseks, paremate ideede genereerimiseks ning koostööks on vajalik et inimesed füüsiliselt kokku puutuks. Seda tähtsam on töötajasõbralik ja inspireeriv büroo, kuhu inimesed hea meelega tulla soovivad. Seetõttu tasuks ettevõtetel, kelle lähima paari aasta jooksul on vajadus uue pinna üürimiseks, pinnaotsingud fookusesse võtta juba lähikuudel.