Võttes arvesse analüütikute hinnasihte prognoositakse, et Euroopa STOXX 600 pangaindeks võiks sel aastal tõusta umbes 22%. Samas on analüütikute koondvaates USA pangaindeksil KBW tõusupotentsiaali vaid alla 1%.

Kui analüütikud on pea iga aasta märkinud, et Euroopa pangaaktsiatel on rohkem tõusuruumi kui USA omadel, siis selline erisus on erakordne. Alates sellest kui on kahe indeksi hinnasihte võrdlema hakatud, pole kunagi vahe nii suur olnud.