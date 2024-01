Ukrainas võideldakse elude eest Eestis välja töötatud ja toodetud välihaiglates

Välihaigla esimesed moodulid sündisid koostöös kaitseväe ja kaitseministeeriumiga ning need sisustas meditsiinitehnika partner – sellest saigi kogemuste vundament, millele toetub praegune Maru Defence’i välihaiglate kontseptsioon. Esimese sama nime kandva toimiva välihaigla tarnisime kaitseväele 2019. aastal. Praegu teenib see koos veel kolme Maru Defence’i haiglaga Ukraina armeed. Tagasiside, mis jõuab Eestisse päris lahinguolukorrast, on välihaiglate täiustamiseks hindamatu,“ räägib Kamdron.

Eestis toodetud moodulhaigla suurimad trumbid jäid erinevate riikide sõjaväemeedikutele silma NATO suurimatel meditsiiniõppustel Vigorous Warrior 2017 Berliinis ja paar aastat hiljem Rumeenias. Näiteks NATO nõude seada haigla asukoha vahetuseks valmis kaheksa tunniga, suudab Maru Defence täita vaid paari tunniga, seejuures kahanevad transpordiasendis moodulid tavakonteinerite mõõtmetesse, nii et nende järgmisse kohta transportimiseks pole vaja eritehnikat. „Meie lahenduste puhul on oluline seegi, et traumakeskuse moodul saab toimida täiesti autonoomselt, kuna omab eraldi voolugeneraatorit ja kõiki vajalikke ressursse, et hakata tööle esimesena ja ühendada siis ülejäänud haigla selle külge järk-järgult. Meie modulaarsus ja ühenduvus annab kasutajale võimaluse komplekteerida haiglat ka oma vajaduste järgi. Kõik osad ei pea tingimata paiknema alati samal positsioonil,“ toob Kamdron välja veel mõne eelise välismaiste konkurentide ees.