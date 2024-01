Raha hoopis lätlastele? Autorendi juht räägib, mida automaks kaasa toob

Autorendi- ja täisteenusliisinguga tegeleva ettevõtte Avis Eesti juhatuse liige Hardi Isoki sõnul paneb automaks ettevõtjaid kasutama erinevaid mobiilsusvõimalusi. „Vaadatakse, et sõidud saaksid tehtud, kuid samas sellega seonduv kulupool oleks võimalikult paindlik,“ ütleb ta ja lisab, et eelistama hakatakse renditeenuseid ja vähem vaadatakse liisingu poole.

Isok möönab, et praeguses keerulises majandusolukorras on hea hoida võimalikult palju kulusid muutuvkuludes – nii saab neid vastavalt vajadusele juhtida. „Liising on pikaajaline kohustus, kuid rent on väga paindlik ja soovi korral saab selle kiirelt lõpetada,“ täpsustab Isok.

Automaks paneb ettevõtjad kriitiliselt hindama auto(de) reaalset vajadust ja seda, kuidas sõidud saaksid tehtud võimalikult kuluefektiivselt. „Kui müügiesindaja soovib minna Tartusse, siis võetakse auto lühirendist. Kui on käimas projekt, mille pikkus pole kindel, on hea kasutada pikaajalist autorenti,“ toob Isok näiteid. „Alles siis, kui on teada, et auto vajadus on kindel ja püsiv, otsustatakse liisingu kasuks.“

Maksud sõidavad Lätti

Lätis on automaks üks Euroopa soodsamaid. Isok räägib, et Eestil on küll plaan automaksu teel eelarvesse miljoneid juurde saada, kuid see võib läbi kukkuda, sest maksud hakkavad sõitma Lätti, nagu kunagi alkoholiaktsiisi tõstmise järel. Selle ennetamiseks soovitab ta maksu soodsamaks muuta ja maksustada igat registrikannet.

„Kui iga registrikanne oleks maksustatud, jaotuks oodatav eelarve summa suuremate arvu tehingute vahel ära,“ avaldab Isok arvamust. „Mida väiksem on maks, seda väiksem on tõenäosus, et see hoopis Lätti sõidab.“

Praeguses olukorras võivad näiteks Lõuna-Eesti inimesed hakata tõsiselt mõtlema Läti numbrimärgi peale. Lisaks on tekkimas justkui kaks Eestit – registris olevad ja sinna lisanduvad sõidukid.

Ebaterve konkurents