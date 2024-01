Korteriühistute liit hoiatab: tühjast korterist saab kogu maja probleem

„Põhjuseid, miks korter tühjalt seisma jäetakse, on väga erinevaid. On lapsepõlvekodusid, mida hoitakse mälestuste tõttu, ent kuhu elama asuda ei soovita. Või siis säilitatakse eluaset tuleviku tarvis, kui keegi järeltulijatest seda vajama peaks. Samuti puhkusekorterid, mida kasutatakse vaid kuu või paar aastas ning mille kulusid omanik ülejäänud kuudel minimaalsena hoida püüab,“ rääkis Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Tema sõnul muutub probleem eriti tuntavaks talvel, kui kütmata korterid ka naaberkorterite toasooja mõjutavad. „Mõni eriti vanemas puumajas elav korteriomanik on suisa ahastuses – küta kuitahes palju, temperatuuripügalat 18 kraadist kõrgemale saada ei õnnestu, sest naaberkorterid seisavad kütteta,“ rääkis Mardi.

Korteris peaks olema mõistlik temperatuur

„Eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta,“ tõi Mardi välja. „Senisele kohtupraktikale toetudes võib öelda, et korteris peaks olema tagatud mõistlik temperatuur, vähemalt +18 kraadi, kuid eluruumidega iga päev tegelevate spetsialistide hinnangul võiks see number olla pigem +20, +21 kraadi ligi,“ märkis Mardi.