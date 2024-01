„Me ei ole leidnud kodu Istanbulis. See on kohutavalt kallis. Me kolisime minu vanemate juurde,“ ütles Türgi keskpanga uus juht Hafize Gaye Erkan Türgi meediale antud intervjuus Istanbuli hüppeliselt tõusnud üürihindade kohta.

„Kas on võimalik, et Istanbul on muutunud kallimaks kui Manhattan?“ küsis ta. Paljud türklased on sotsiaalmeedias samal teemal sõna võtnud. Neile tundub uskumatu, et isegi 44-aastane pangajuht, kes on varem töötanud finantsettevõtetes, sealhulgas Goldman Sachsis ja First Republic Bankis, ei saa endale üüri lubada.