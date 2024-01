Taani-USA tarkvaraettevõte ostab Eesti idufirma

„Meil on hea meel teatada, et Klaus ja Zendesk on sõlminud lõpliku lepingu, et avardada kvaliteetsete kliendisuhete piire. Zendesk on ühe meie suurima partnerina olnud juba üle 15 aasta esirinnas, aidates valdkonna juhtivatel ettevõtetel oma teenust ümber kujundada,“ sõnasid Klausi asutajad, kes on ka Zendeski Startup Inkubaatori programmi vilistlased.