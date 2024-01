Uute autode müük kasvas detsembris aasta varasemaga võrreldes rohkem kui poole võrra

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Meelis Telliskivi kommenteeris tulemusi: „Sõiduautode müügi kasv 11,7% annab märku, et 2022 tarnekriis on möödunud. Positiivne on tõdeda, et hüdriidautode müük on pidevas tõusus ja aasta kasv on 34,2%. Tarbesõidukite müügi vähenemine kajastab transpordi sektori ja ettevõtluse olukorda tervikuna. Võrreldes 2022 aastaga vähenes enim M3 kat busside ja kuni 3,5 t kaubikute müük.“