Nõiaring. Elektri hinna saaksime alla uute tuulikute ehitamisega, kuid seegi on probleemne

Tuulest elektri tootmine on mõjutatud ilmastikuoludest. Pakaselised külmakraadid tähendavad üldjuhul vähem tuult ja see mõjutab tuuleparkide tootlust. Seega võib kargete miinuskraadide juures talvel tulla ette päevi või pikemaid perioode, kus tuulepargid toodavad pakasest tulenevalt vähem, selgitas Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik, kelle sõnul tuleb suurem elektritoodang tuuleparkidest just talvekuudel.