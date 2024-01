Enefit Poweri juht elektrivarustusest: Soome lootis liiga palju Olkiluoto tuumajaamale

Vainola märkis, et klientidel pole vahet, millisest allikast elekter tuleb. „Peame suutma klientidele pakkuda elektrit, et see poleks luksuskaup.“ Ta lisas, et elektri hind peaks olema prognoositav. Seetõttu panustatakse põlevkivisse.

Vainola tõdes, et neil on pikaajaline visioon, kuidas tuua elektri hind alla, et põlevkivijaamad pakuksid klientidele kindlust.

Kui on külm, on tuult vähe ning päikest pole samuti. Eelmisel nädalal oli terve regioon defitsiidis. „Tarbisime ca 650 GW, suutsime toota 500,“ ütles ta. Seega pole vahet, kas juhitav elektritootmine on põlevkivi baasil või muul baasil. Vajadus juhitava elektritootmise järele kasvab, lisas ta.

Soomes polnud juhitavat tootmist, samuti oli mitu sealset elektrijaama hoolduses, põhjendas Vainola eelmise nädala erakordselt kõrgeid elektrihindu.

Vainola kinnitas, et 7. jaanuarist on Auvere elektrijaam taas töös loodetavasti kuni suvise hoolduseni. Samas tõdes ta, et Auvere pole saavutanud loodetud töökindlust.

„Oleme kahjuks kehvemas seisus, eelkõige Soome vaates,“ sõnas Vainola. „Soome lootis liiga palju oma Olkiluoto kolmandale reaktorile. See oli ka põhjus, miks neid söejaamu ei hooldatud ega remonditud ja juhitavaid tootmisvõimsusi on Soomes palju rohkem turult välja viidud enne, kui uut võimsust on turule tulnud,“ märkis Vainola.

Võrreldes kahe aasta taguse perioodiga pole olukord Vainola sõnul paranenud ning Soomega sarnane olukord on ka Baltikumis.