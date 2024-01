Toidutootjad said reedese ülikalli elektriga valusalt pihta. „Nord Pooli hinnamudel vajab muutmist“

Eesti toiduainetööstuse liidu juhi Sirje Potisepa sõnul mõjutas reedene rekordiline elektrihind peaaegu kõiki toidutootjaid. „Võttes oma kogemuse, julgen väita, et kindlasti olid ettevõtetes neljapäeval kriisikoosolekud ja püüti leida võimalusi elektritarbimist vähendada ja/või peaaegu loobuda,“ kommenteeris Potisepp.

Ta sõnas, et kokkuhoidmise võimalused on siiski piiratud, eriti veel olukorras, kus elektri hind tõuseb kordades, aga tootmist vähendada saad ainult 20–25%. „See ei ole usaldusväärne ettevõtlus- ega majanduskeskkond. Ja kindlasti on siin väga suur mõttekoht valitsusel, kelle poole ettevõtted endiselt vaatavad. Ilmselt küll enam väga ei loodeta,“ nentis Potisepp.