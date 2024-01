Eesti tehnoloogiasektor õitseb, aga börsil valitseb vaikus. Miks?

Ka alternatiivbörsil First North on tehnoloogiasektorist vaid mõned üksikud näited nagu Modera ja TextMagic. Seda hoolimata tõigast, et Eesti majanduse üheks lootusrikkaimaks kasvumootoriks ning ukseks maailma on peetud just nimelt tehnoloogiasektorit.

Ärileht uuris seetõttu turuosalistelt, miks võib see nii olla, et hoolimata tehnoloogiasektori võidukäigust on vaid üksikud väiksemad näited jõudnud börsile. Milles on konks? Kui üks lihtne, kuid mitte lõplikult ammendav vastus on see, et Tallinna börs on vähemalt hetkel sedavõrd väike ja vähelikviidne, siis seotud põhjuseid võib leida ka teisigi. Aga kui palju võiks olukord järgneva 5–10 aasta jooksul muutuda?