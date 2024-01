Jõulised võtted äriregistris. Tuntud elamuskingituste vahendajat ei ole enam juriidiliselt olemas

Ettevõtte Hoovi tegevjuht Karl Märka kurdab, et sai Tartu maakohtult ootamatu jõulukingituse. Vahetult enne jõulupühi saabus teade, et neid ootab 3200-eurone trahv, kui nad järgmise 30 päeva jooksul ei esita 2022. aasta majandusaruannet.

Mõnel läks veelgi halvemini. Kui jõuluvana kingikotis oli elamuskingitus, mis pärines veel Kingitus.ee lettidelt või veebipoest, siis 2024. aasta 1. jaanuarist ei tohiks seda ettevõtet enam olemas olla – registriosakond kustutas firma äriregistrist. Põhjus: majandusaruande esitamata jätmine. Nemad ei ole sugugi ainsad. Tartu maakohtu andmetel on 2022. aasta majandusaruande esitamata jätmise tõttu registrist kustutatud juba 3069 ettevõtet. Kustutamishoiatuse on saanud veel 44 783 ettevõtet. Trahve on kokku korjatud juba 231 400 euro jagu ning trahvihoiatus on veel 22 037 firmal.