Tallinna Sadama kaubaveod jätkasid aasta viimases kvartalis langust

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äris stabiilne taastumine ootuspärases tempos. „Tänu reisijate arvu kasvule on meil täna Soome suunal kaks väljumist päevas rohkem kui eelmise aasta lõpus, millel on kindel positiivne mõju meie tulubaasile. Kruiisilaevade külastuste arv küll langes, kuid tänu laevade oluliselt paranenud täituvusele oli kruiisireisijate arv peaaegu eelmise aasta tasemel. Kaubamahu langusest on enamus jätkuvalt seotud Venemaa päritolu kauba vähenemisega, seda peamiselt vedellastis. 2022. aastal rakendusid sanktsioonid järkjärgult aasta jooksul kuni detsembrini ja seega on võrdlusperioodis veel Vene päritolu kaupa. Muudes kaubagruppides näeme seost ennekõike üldise majandusolukorraga nii Eestis kui peamiste kaubanduspartnerite juures,“ ütles Kalm.