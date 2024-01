Eesti intelligentse hoone tehnoloogia idufirmaga Bisly liitub Skeletoni tippjuht

Eesti targa hoone tehnoloogia idufirmal Bisly, mis on haaranud Eestis juba suure turuosa ning millel on käimas esimesed katseprojektid Suurbritannias, Rootsis ja Saksamaal, on ambitsioonikas plaan kasvada oma valdkonnas Euroopa turuliidriks. Tänane COO ja kaasasutaja Mihkel Kõrgmaa liigub ettevõtte sees Chief Product Officeri ametikohale, et suurendada fookust Bisly-keskse toote arendamisele.

„Ants on olnud Bisly loomise juures algusest peale suur tugi ja nüüd on rõõm, et saame iga päev koostööd teha. Eriti kuna oleme jõudmas kiire skaleerimise faasi, kus tema liitumine late founder’ina, võttes COO ja juhatuse liikme rolli, toob meeskonda palju väärtuslikku lisakogemust ning aitab meil seeläbi eksponentsiaalselt kasvada ning Bisly missiooni ellu viia,“ kommenteeris Bisly tegevjuht ja kaasasutaja Siim Vips.

Kiire skaleerimise alustala on Bisly innovatiivne pilvepõhine tarkvara ja enda arendatud riistvara, mis võimaldavad muuta nii vanad kui uued hooned energiaefektiivseks, võideldes seeläbi kliimasoojenemisega ning parandades elukvaliteeti. Bisly intelligentse hoone tehnoloogia aitab energiat säästa ja tagab energiaefektiivsuse juba tuhandetes korterites ja kontorites.

Igal põlvkonnal on oma missioon

„Ma usun, et igal põlvkonnal on oma missioon – meie missioon on muuta maailm rohelisemaks, puhtamaks ning turvalisemaks elukohaks nii meile kui ka järgnevatele põlvedele. Sellest tulenevalt tunnen, et oma professionaalse teekonna jätkamine rohetehnoloogia sektoris ning seeläbi oma panuse andmine meie energiatarbimise efektiivsemaks ja elukeskkonna paremaks muutmisele, on igati loomulik samm,“ kommenteeris Bislyga liitumist Ants Vill.