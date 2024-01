Krüptoturgu liigutanud teade bitcoini ETFi heakskiidust osutus valeks

Nimelt murti USA väärtpaberi ja börsikomisjoni (SEC) kontole sisse ning postitati teade, mille järgi anti bitcoin’i ETFi loomiseks heakskiit. Lühiajaliselt põhjustas see bitcoin’i hinna tõusu. Nüüd uurivad USA ametiasutused, kuidas USA börsielu reguleeriva asutuse sotsiaalmeediakontole sisse murti.

Advokaadibüroo Haynes Boone’i partner ja endine SECi piirkondlik direktor Kurt Gottschalli sõnul seisneb juhtunu iroonia selles, et varasemalt ei ole SEC näidanud üles erilist kaastunnet ettevõtete või fondide suhtes, keda on tabanud küberturvalisuse probleemid.

Kauplejad on juba nädalaid spekuleerinud, et mitmed bitcoin'i lihtsamat investeerimist võimaldavad tooted kiidetakse heaks just kolmapäeval.

Teisipäeval tehtud avalduses ütles SEC, et teeb juhtunu uurimiseks koostööd õiguskaitseorganitega ning et postitust ei teinud SEC või selle töötajad. Eraldi avalduses selgitas komisjoni juht Gary Gensler, et mingit otsust ETFide kohta ei ole tehtud.

2023. aastal kerkis bitcoin’i hind pea 160% ja suureneva optimismi taga nähakse just lootust, et uus börsil kaubeldav fond paneb krüptorahale panustama ka need investorid, kes sellest siiani eemale on hoidnud. Loe pikemalt siit.