Aasia investeerimisfirma omandab Premia emafirma enamusosaluse

Tehing viidi läbi asutaja ja teiste erasektori osapoolte aktsiate omandamise kaudu ning ootab veel lõplikku heakskiitu regulaatorilt. Täpseid tehingu detaile ei avalikustata.

Food Union grupi Euroopa tegevjuht Arturs Cirjevskis, Premia Tallinna Külmhoone AS juhatuse esimees Aivar Aus ning teised grupi ettevõtete praegused juhid jätkavad oma senistel ametikohtadel. Food Union Europe jätkab tegutsemist oma olemasoleva ettevõtte nime ja äristruktuuri all.

Mullu teenis Premia Tallinna Külmhoone müügitulu 38 miljonit eurot, mille pealt teeniti 5,2 miljonit eurot puhaskasumit.

„PAG Private Equite on investeerinud Food Union Europe ärisse alates 2017. aasta veebruarist. Usume ettevõtte juhtivasse turupositsiooni oma põhiturgudel Lätis, Eestis, Leedus, Taanis, Norras ja Rumeenias. Ootame põnevusega koostööd olemasoleva juhtkonnaga, et toetada Food Unioni’i jätkuvat kasvu ja laienemist – seda eriti Eestis, kus Food Union on juba jäätise- ja külmutatud toodete tootmises esirinnas, kuid kus me näeme edasisi kasvuvõimalusi mõlema kategooria puhul,“ ütles PAG’i partner ja erakapitali osakonna kaasjuht Lincoln Pan.

Tehingu jõustumine ja regulaatori heakskiidu saamine on planeeritud 2024. aasta esimesse kvartalisse, mille järgselt on PAG-il Euroopas täielik operatiivne kontroll piima- ja jäätisetootmise ning tarbijale suunatud müügi üle. See hõlmab erinevaid kaubamärke Lätis (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens ja Premia FFL), Eestis (Premia TKH), Leedus (Premia KPC), Taanis (Premier Is, Hjem Is ja Frast), Norras (Isbjorn Is ja Den Norske Isbilen) ja Rumeenias (Alpin57Lux).