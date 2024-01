Boeingu juht tunnistas ettevõtte viga Alaska Airlinesi lennuki õnnetuses

Õnneks keegi õnnetuses viga ei saanud, sest kohad uksepaneeli kõrval olid tühjad. Küll aga jäid mitmed reisijad telefonist ilma, sest õhusurve oli uksepaneeli kadumise järel niivõrd suur. Lisaks pidi uksepaneeli läheduses istuv ema oma last kahe käega kinni hoidma, et ta surve tõttu lennukist välja ei kukuks.

USA on pärast juhtumit maandanud kõik Boeing 737-9 Max lennukid. Kokku on neid 171.

USA riikliku transpordiohutuse ameti (NTSB) andmetel leiti lennukist kadunud osa ühe Portlandi õpetaja aiast. Samuti on selgunud, et lennufirma kehtestas Boeing 737-9 Maxile piirangud, sest mitu päeva enne juhtumit andis lennuk erinevaid survehoiatusi, ütlesid uurijad.

Calhoun kinnitas töötajatele, et Boeing teeb õnnetuse uurimisel koostööd NTSB-ga. „Boeing peab tagama, et kõik protseduurid, kontrollid ja kõik muud meetmed oleksid täidetud, et iga järgmine õhku tõusev lennuk oleks tegelikult ohutu ja et see sündmus ei saaks kunagi uuesti juhtuda,“ ütles Calhoun.