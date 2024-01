FOTOD | Tallinn soovib Pirita rannast kujundada linna esindusranna. Vaata, mis seal muutub

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on oluline luua Tallinna esindusrannale terviklik ja tänapäevane lahendus ning pakkuda seal külastajatele teenuseid, mis seni on olnud puudulikud. „Detailplaneeringuga kavandatakse Pirita rannaala aastaringne avalik kasutus, kasutades selleks moodsaid ruumilahendusi. See loob võimaluse muuta Pirita liivarand senisest atraktiivsemaks, samas hoides piirkonna jaoks olulisi väärtusi. Kavandatavad muudatused harmoneeruvad rannametsa puistualaga ning tagavad ka vanalinna silueti vaadeldavuse säilimise,“ kirjeldas Lippus.

Rand on üks Pirita sümboleid

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit väljendas heameelt Pirita rannaala detailplaneeringu kehtestamise otsuse üle. „Arvestades tänast Pirita ranna seisukorda, kus puudub tänapäevane taristu, on viimane aeg, et rand saaks kaasajastatud. Õnneks on hakanud asjad liikuma. Supelrand on alati olnud Pirita üks tähtsamaid sümboleid ning osa Pirita identiteedist. Loodan, et Tallinna volikogu otsus on positiivne ja saame edasi liikuda projekti realiseerimise poole, et algaks reaalne ehitus,“ rääkis Saarniit.