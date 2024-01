Hongkongi börsiindeks on kukkunud poole võrra. „Hiina aktsiatega tasub olla väga ettevaatlik“

2021. aasta alguses ületas Hongkongi börsiindeks Hang Seng 30 000 punkti piiri, kuid nüüdseks on ligi pool sellest kadunud ja kolmapäevase kauplemispäeva lõpetas 16 097 punkti juures (tipust -47,5%). Võrdluseks: samal perioodil on USA S&P 500 indeks tõusnud 21%. Ainuüksi sel aastal on Hang Sengi indeks langenud 6%.