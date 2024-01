Kahemiljonilise portfelliga investor: 70 000-eurone langus ei tekitanud mingeid emotsioone

Investor Mihkel Kukk on ligi seitsme aastaga jõudnud veidi enam kui kahe miljoni eurose portfellini. Täpsemalt on tema portfelli väärtuseks 2023. aasta kokkuvõttes 2 009 784 eurot, mis olevat aastaga tõusnud 15 protsenti. Näiteks 2021. aastal oli portfell pea poole väiksem ehk ligi 1,1 miljonit eurot. Kuke portfellis on olulisteks varaklassideks kujunenud peamiselt aktsiad ja kinnisvara. Samas on ta hiljuti suurendanud ka bitcoin’i osakaalu.

Kukk on avalikult öelnud, et tema eesmärk on portfell kasvata 1,5 miljardi euro suuruseks. See aga tähendaks praeguse portfelli juures peaaegu 1000-kordset kasvu. Muu hulgas on ta teinud otsuse, et pärast kahe miljoni euro suuruse netovara saavutamist lõpetab ta avalikult portfelli numbrite jagamise, sest ta on näidanud seda, mida ta soovis, ehk kuidas jõuda võlgadest ja üsna keerulisest olukorrast mitme-miljonilise portfellini üsna mõistliku aja jooksul.