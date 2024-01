„Mul on juba olnud kaks vestlust Läti transpordiministriga Leedu võimalusest osta airBalticu aktsiaid,“ ütles Leedu transpordiminister Marius Skuodis Vilniuse lennujaamas ajakirjanikele.

Minister arvas, et kui Leedu ostaks airBalticu aktsiaid, peaks osa lennufirma lennukeid asuma ka Leedus. „Nagu te teate, valmistub airBaltic selle aasta lõpus avalikuks pakkumiseks, nii et me veel näeme, kas esialgsed läbirääkimised jõuavad konkreetsemate plaanideni,“ lisas Skuodis.