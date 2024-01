Uuring: mida eestlased alanud aastal enda rahaga teha plaanivad?

„Käibemaksu tõus, kõrged intressid ja inflatsioon on Eesti inimeste rahakotte räsinud, mistõttu plaanib ligi iga viies täiskasvanu lisatöö leida. Kui sul tekib hea võimalus teha lisatööd ning soovid seda kasutada säästude kogumiseks ja investeerimiseks, siis lühiajaliselt tasub võimalusest kinni haarata. Siiski peaks siinkohal olema prioriteediks puhkus ja lähedastega koos veedetud aeg. Oluline on ka mõelda, kas sinu jaoks on esikohal tänane elukvaliteet või investeeringud tulevikuks,“ ütles Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ta märkis, et töökohta kergekäeliselt palgatõusu nimel vahetama ei tasuks minna. „Teada on fakt, et palgatõusu maksimeerimine käib üldjuhul läbi tööandjate vahetamise, mitte palgatõusu küsimise. Samal ajal ei tohiks kogu fookust panna rahale, sest hea tööandjaga kaasneb ohtralt muid finantsilisi -ja emotsionaalseid hüvesid, mida võib-olla kõrgemalt tasustava tööandjaga ei pruugi kaasneda. Väga tähtsaks faktoriks on täna tööandja stabiilsus ning jätkusuutlikkus,“ ütles Hakiainen.