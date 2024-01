„Elekter on transpordi tuleviku edasiviiv jõud. Nii kogu võrgu ulatuses kui ka rajatavates Ignitis ON laadimispunktides kasutatakse ainult Leedu taastuvatest energiaallikatest toodetud rohelist elektrit, seega on iga meie juures laetava elektrisõidukiga läbitud kilomeeter nullheitega,“ ütles Balta.