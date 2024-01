Algab uus oksjon. Kas leedukad saavad ka teise Eesti mereala kätte?

Enampakkumisel osalemiseks tasus tagatisraha UAB „Ignitis renewables projektai 6“ ja Sunly Wind OÜ. Tagatisraha suuruseks on 23 310 €. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Liivi 1 alal vahemikku 900-1220 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt veebikeskkonnas, ajavahemikul 11.01.2024 kell 12.00 (UTC+2) kuni 17.01.2024 kell 12.00 (UTC+2). Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Liivi 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Liivi 1 ala suurus on 77,7 km2 ning selle alghind on 1 165 500 €. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 €.