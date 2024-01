Automüüjad ootavad buumi. Kuid kas ostjad lähevad sellega kaasa?

Viimased aastad on olnud erakorralised nii ajaloolises mõttes kui ka autoturul: aset on leidnud palju erinevaid turgu mõjutavaid sündmusi ja autoostjad on elanud pidevas ootuses, et võib-olla tuleb parem aeg autoostuks tuleval talvel, tuleval kevadel, suvel või sügisel. Samas on auto eelkõige tarbeese, mida paljud oma igapäevase elu normaalseks korraldamiseks vajavad ja kasutavad ning päriselt pole autoturg veel kunagi hangunud.

Autoturg oli mullu ooteseisus

2023. aasta algusesse autoostu planeerinud inimesed olid ostuhetkeks aga kahtlevad ja kaalusid, kas see ikka on mõistlik aeg uue sõiduki soetamiseks. Põhjuseid mõtlik olla oli mitu. Ühelt poolt oodati, et peale 2022. aasta hinnarallit kukuksid hinnad rohkem kui nad aasta alguseks kukkunud olid. Teiselt poolt oli elu vahepeal oluliselt kallimaks muutunud ning perede rahakotti pitsitasid korraga nii kiire inflatsioon kui ka järsk euribori tõus. Kolmandaks levisid segased sõnumid mootorsõidukimaksust: kord öeldi, et uus maks tuleb, siis jälle, et ei tule. Isegi nüüd, mil on kindel, et mootorsõidukimaks 2025. aastal tuleb, ei tea me lõpuni, keda ja kui suurel määral täpselt see autoomanikke puudutab. Need on kolm peamist põhjust, miks 2023. aasta alguses autode ostuotsused ootele pandi või ajutiselt edasi lükati.