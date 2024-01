Eestlane ja ukrainlane soovivad oma idufirmaga koolitusvaldkonda raputada: normaalne ei ole enam normaalne

Eestlastel on kombeks tunnetada, kui mõni sektor vajab raputamist ja muutmist. Just seda teevad ka Karin Kuusk ja ukrainlane Oleksii Komarov, kes on asutanud koolitusplatvormi Motiveer. Miks on just raskel ajal oluline ennast ja oma töötajaid täiendada ja milliseid vigu vältida?