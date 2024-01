Eesti majandus langeb, Läti oma aga kasvab. Milles asi?

Ökonomist toob välja kolm põhjust, miks Eesti majanduskasv võrreldes naabritega niivõrd aeglane on. „Esiteks on Eesti majanduslikult palju rohkem seotud Soome ja Rootsiga ning mõlemad riigid on praegu majanduslanguses. Läti olukord on eksporditurgudel veidi parem,“ rääkis ta.