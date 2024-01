Zelenskõi visiit sulges tänavad ja peatas liikluse. Ka toidukullerid olid kohati hädas klientideni pääsemisega

Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas tõdes, et täna oli kesklinna piirkonnas liikumine tõepoolest raskendatud. „See mõjutas ka meie kullerite tööd, kellel ei pruugi olla kiiret ligipääsu restorani või kliendini,“ ütles ta.

Sellest hoolimata suuri probleeme ei olnud. „Meil on kesklinna piirkonnas palju aktiivseid kullereid, kes tellimusi kohale toimetavad,“ kinnitas ta, lisades siiski: „Palume kõigil kesklinna piirkonnas toidu tellimisel arvestada, et ooteaeg võib olla tavapärasest pikem.“

Wolti operatsioonide juht Julius Kalvaitis sõnas, et Zelenskõi eilse Vilniuse külastuse ajal said nad kõik Wolti tarned tehtud ja sama kehtis ka täna Tallinnas. „Meil on mitmekesine kullerite kogukond, kellest osad kasutavad autot ja osad jalgratast, millega saab võimaluse korral autopiirangutest mööda minna,“ rääkis ta.