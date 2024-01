Kongressi vabariiklased on blokeerinud rohkem kui 60 miljardi dollari suuruse rahastamise Ukrainale osaliselt murest, et Washington kannab Kiievi vastupealetungi takerdumise tõttu liiga suurt finantskoormust. See võivat kahjustada USA finantssüsteemi mainet. Valitsus soovib samuti viia sammu kooskõlla liitlastega, eriti Euroopas, kus hoitakse umbes 200 miljardit dollarit külmutatud Venemaa varasid ja kus toetus konfiskeerimisele on olnud leige.