Ränk süüdistus. Maailma populaarseim kohvikukett Starbucks kaevati kohtusse

EuroNews i andmetel viitas tarbijakaitseorganisatsioon National Consumers League kolmapäeval esitatud hagis farmidele, kus toodetakse Starbucksis müüdavat kohvi ja teed, kuid samaaegselt kuritarvitatakse töötajaid. Organisatsiooni sõnul ei taga ettevõte kohvi eetilist tootmist. See tähendab, et kohvi toodetakse keskkonnasõbralikult ja töötajate töötingimused on head.

Organisatsioonid ütles, et juhtumid seavad kahtluse alla Starbucksi pakendi, millel on kirjas, et ettevõte on „100% pühendunud eetilise kohvi tootmisele“. Starbucks teatas kolmapäeval, et on kohtuvaidlusest teadlik ja „kaitseb end agressiivselt esitatud nõuete vastu“. Hagi esitati Ameerika Columbia ringkonna ülemkohtus.