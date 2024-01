Miljonid eurod. Coopi kliendid kogusid läbi aegade suurima summa boonusraha

„Coopis kalendriaasta jooksul kogutud boonusraha ei aegu ühel kindlal kuupäeval, vaid iga teenitud boonussumma on kasutatav selle tekkimise hetkest järgmise 12 kuu vältel. Tänu sellele on boonuspunktide kasutamine Coopi klientide hulgas olnud alati väga kõrgel tasemel ning kasutamata jääb vaid mõni protsent kogusummast,“ ütles Coop Eesti Keskühistu turundusdirektor Ranno Pajuri. „Kasutamata jäänud boonusraha suunavad Coopi piirkondlikud ühistud tagasi oma kogukonda, andes selle kas heategevuseks või kohalike kaupluste arendamiseks.“

Coopi boonuspunkte on võimalik koguda nii Säästukaardi, Säästukaart Plussi kui ka Coop Panga kaardiga, mis toimib Coopi kauplustes samuti kliendikaardina. Boonussüsteem on üles ehitatud selliselt, et koos kliendiprogrammi soodustustega on võimalik aastas kokku hoida hinnanguliselt kuni kahe kuu ostusumma.