OTSE | Pärastlõunane arutelu: palgavaesus ja regionaalne ebavõrdsus – kas majanduskasvu paratamatu tagajärg või pidur?

Konverentsi avakõne peab sotsiaaldemokraatide esimees, siseminister Lauri Läänemets. „Tänase konverentsi keskmes on missioonimajandus. See on majandusmudel, kus riik teadlikult suunab majanduse arengut ühiskondlike probleemide lahendamiseks, annab hoogu tõhusale ja säästlikule ressursikasutusele, toetab uute tehnoloogiate väljatöötamist ja juurutamist ning kindlustab elu võimalikkuse kõikjal Eestis. Ka ettevõtted pole selle majandusmudeli järgi pelgalt kasumi maksimeerijad. Nimelt on ettevõtetel väga tähtis roll panustada ühiskondliku väärtuse loomisesse,“ sõnas Läänemets.

Vare märkis, et nii tööstussektor, odav energia, odav raha kui ka piisavas koguses kvalifitseeritud tööjõudu on kõik hetkel löögi all ning sellega tuleb tegeleda. Eesti on energeetilises kriisis, sõnas Vare. Ta lisas, et valitsuse ülesanne on kriisidega toime tulla. Hertmann märkis, et pea pooled noored, kellele ta on käinud esinemas, investeerivad, eriti rohelisse valdkonda. Sikkut lisas, et Eestil tuleks valid välja fookus, mille nimel riik ja ettevõtjad liiguvad.