Pangad pakuvad kodulaenu intressi fikseerimist. Kui populaarne see üldse on?

„Nii käesoleval aastal kui ka kogu möödunud aastal oli huvi intresside fikseerimise vastu väga väike, sest paljud on endale teadvustanud, et kõrge euribori ajal ei pruugi intressi fikseerimine kuigi kasulik finantsotsus olla,“ tõdes Coop Panga kodulaenude tiimijuhi kohusetäitja Ave Õigus.

Ta selgitas, et ühelt poolt annab intressi fikseerimine kodulaenu kasutajale pikemaks perioodiks kindlustunde laenu kuumakse osas. Teisalt on aga tegemist lepingumuudatusega, mis on alati tasuline ning intressi fikseerinud kodulaenu kasutajatel tuleb fikseeritud intressiga leppida fikseeritud perioodi lõpuni ka siis, kui euribor vahepeal alanema hakkab.