Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas eelmisel aastal 41%

„Eesti turul kasvas meie suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esmakordselt 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitaalsete tellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui kogu maailmas,“ märkis Rüütsalu.

Leedu ja Läti turul toimus 2023. aastal Rüütsalu sõnul digitaalsele tellimusmudelile üle minemises samuti teatud murrang, mida ettevõte on oodanud juba mõnda aega. Leedu Delfi digitellijate arv kasvas aastaga üle kahe korra ja ulatus aasta lõpuks ligi 40 000 tellimuseni. Läti Delfi tellimuste arv kasvas 87 protsenti ja ulatus aasta lõpuks üle 26 000. Ekspress Grupi uusim Leedu meediaettevõte Lrytas läks digitaalsele tellimismudelile üle viimases kvartalis ning kogus aasta lõpuks juba üle 6000 tellimuse. „Need numbrid näitavad, et ka teiste Baltimaade lugejad on sarnaselt Eestile võtmas omaks ajakirjanduse digitaalse tellimise mudelit ja väärtustavad kodumaist, sõltumatut ja oma keeles valmivat sisu,“ lisas Rüütsalu.