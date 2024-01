„Turg pole valmis“. Neste sulges Lätis kõik iseteeninduspoed. Kuidas läheb meie R-Kioskil, kus pole müüjat ega kassat?

Kaks aastat tagasi avas Neste Lätis iseteeninduskauplused, kus puuduvad klienditeenindajad. Uuel aastal otsustasid nad need aga sulgeda. „Paljud kliendid on uut ostukogemust hinnanud ja see on ka neile meeldinud, kuid Läti turg ei ole täna selliseks kontseptsiooniks valmis,“ tunnistas ettevõtte juhatuse esimees Armands Beiziķis.