Börsifirma Modera müügitulu kasvas möödunud aastal kolmandiku võrra

„2023. aastal jätkus meie kasv vaatama keerulisele seisule kogu majanduses. Euroopa enamus autoturud on veel kasvus, kuid uute tellimuste maht on languses enamus turgudel ning see on teinud ka autotootjad ja müüjad ettevaatlikuks. Arvestades ümbritsevad situatsiooni saame oma 2023 aasta müügitulemustega väga rahule jääda,“ kommenteeris Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

2023 aasta tulud ületasid 2 miljoni euro piiri, mis on ettevõtte sõnul järjekordne oluline verstapost Modera ajaloos. Tulud laekuvad praeguseks 15 erinevast riigist.

„Märkimisväärseks tuleb pidada, et oleme võrreldes aasta taguse ajaga suutnud MRR (monthly recurring revenue) ehk igakuist tarkvara renditulu kahekordistada ning see ületab 110 000 euro piiri. MRR on Modera tegevusalal firmaväärtuse üheks kõige olulisemaks näitajaks,“ ütles Toonekurg.

2023 aasta teisel pool aastal panustas ettevõte enamuse tootearenduse investeeringutest Rootsi turule, kus saadi valmis kõik sealse turul tegutsemiseks vajalikud liidestused – kohalik autode andmebaas (Bilvision), kohalik autoregister (Tranporttyrelsen) elektrooniline allkirjastamine, kohalikud autoportaalid, kasutatud autode hindamisteenus ( Bee2link) jt. See tähendab, et Modera suudab pakkuda Rootsi turul täielikult integreeritud autode müügiplatvormi.

2023 aastal registreeriti Rootsis 289 665 uut sõidukit, mis on 0,5% võrreldes aasta varasemaga. Eestis registreeriti 2023 aastal 22 820 sõidukit seega Rootsi uute sõidukite turg 12,7 korda suurem Eesti omast ning pakub suurt potentsiaali meie arenguks, märkis Toonekurg.

Alates 1.jaanuarist 2024 müüakse kõik uued Nissani sõidukid Rootsis Modera süsteemi vahendusel. Nissan alustas koostöös Moderaga uue ärimudeli – agent sales model – kasutamist Rootsis, mis on esimene turg uuele müügimudelile üleminekul järgnevate aastate jooksul. Autosektor liigub järjekindlalt otsemüügi mudelile, kus järjest kriitilisem roll on innovaatilistel tehnoloogilistel lahendustel.