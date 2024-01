Eesti suurim toidukaupade hulgimüüja omandab ettevõtte French Gourmant

Sanitex Eesti juhi Eigo Siimu sõnul on ettevõte pidevalt otsimas võimalusi kiireks kasvuks ja oma positsiooni tugevdamiseks Eesti turul, kuna toitlustussektor on jätkuvalt arenemas nii mahuliselt kui ka kvaliteedi mõttes. „Frech Gourmant ostutehing on loogiline samm tänu tegevusvaldkonna kattuvusele meie PROMO Food Service teenusega, mis teenindab juba täna HoReCa valdkonna kliente üle kogu Eesti. Tehingust võidavad ka meie kõik teised tugiüksused. Samuti saame oma klientidele pakkuda veelgi mitmekesisemat tootevalikut,“ rääkis Siimu.

Tallinnas elava prantslasest pagari Nicolas Le Page poolt 2008. aastal asutatud French Gourmant paistab silma HoReCa-le (toitlustussektorile) suunatud tooraine pakkumisega, eriti pagari- ja kondiitritoodetega, millega varustatakse Eesti juhtivaid restorane, hotelle jt. Tähtsal kohal on ka värsked juurviljad ja salatid. Samuti on valikus liha- ja kalatooted, kuivained ja piimatooted.

Eigo Siimu toob välja, et koroona ja majanduslangusega rinda pistnud toitlustussektor on alles pead tõstmas ja võiks 2024. aasta jooksul uuesti hea hoo sisse saada. „Sellest tulenevalt on meie ambitsioon kliendi tempo ja vajadustega kaasa minna, aidata neil sektorit kujundada, kuulata neid ja olla tänapäeva trendides teerajaja – olgu see siis tooraine, teenuse paindlikus jms. toetavad ning administreerivad tegevused,“ lisas Siimu.