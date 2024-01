Kristjan Tamla: Balti kinnisvaraturg on olnud üks Euroopa vastupidavamaid

„Balti riikide kinnisvaraturg on püsinud seetõttu, et intressitõusu eelne finantsvõimendus oli madal ja toetus suuresti pangalaenudele. Seega kui Euroopa võlakirjaturgudelt laenamise võimalus sisuliselt sulgus, siis Balti riikide kinnisvarasektorit mõjutas see vähe,“ ütles Tamla.

Skandinaavia omanikele kuuluvate pankade laenutingimused veidi halvenesid, kuid kardetust märksa vähem ning tugevamaid kinnisvaraprojekte rahastavad pangad endiselt mõistlikel tingimustel. Alanud aastal ei ole kinnisvarasektori rahastamises suuri muutusi oodata – pangad säilitavad oma senised laenutingimused, kuid rahastamisel hakatakse suuremat vahet tegema tugeva rahavooga ja riskantsematel projektidel.

Ärikinnisvara fookus kandub üüritulu säilitamisele

Lõppenud aastal tehti Balti riikide ärikinnisvara suuremad tehingud ligikaudu 7% tootluse tasemel. See on umbes 1,0–1,5 protsendipunkti kõrgem kui hinnatipus kahe aasta eest. Läinud aasta lõpus elavnenud tehinguaktiivsus näitab, et vähemalt ajutiselt on leitud ärikinnisvara ostjate ja müüjate hinnaootustes tasakaal. „Vaatamata intressimäärade oodatavale langusele on ebatõenäoline, et ärikinnisvara tootlused langevad tagasi 2021. aasta tasemele. Seetõttu võib eeldada, et sel aastal tehakse Balti riikide ärikinnisvara sektoris tehingud eelmise aasta lõpu taseme lähedale jäävate hindadega,“ sõnas Tamla.

Olukorras, kus intressitipp on möödas, kandub Balti riikide ärikinnisvara põhifookus üüritulu säilitamisele ja majanduse jätkuv nõrkus ei tekita uut nõudlust äripindade järele. Kõige nõrgemas olukorras on nende Balti pealinnade bürood, kuhu on tekkinud rohkem vabu pindu, seda eriti Riias. Alanud aastal jääb büroopindade nõudlus madalaks ja üürileandjatel on vähe võimalusi üürihindu tõsta. Madala ja kahaneva täituvusega bürood saavad olema Baltikumi kinnisvaraturu peamine murelaps ja ette võib tulla varade sundmüüki.

Välisinvestorid olid müügilainel