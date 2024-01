Mis saab Eesti majandusest 2024. aastal? Majandusanalüütik nimetab kolm võimalikku varianti

Uus aasta ei ole Eesti majanduses alanud just kõige helgemates toonides. Kui vaadata viimati avaldatud majandusnäitajaid, siis on pilt lausa nutune. Eestis toodetud kaupade eksport kahanes novembris aastaga 12%, jaemüük oli mullusest 9% madalam, tarbijakindlus püsib varaste 1990-ndate sügavuses ja registreeritud töötuse määr ületab 8%. Kas siit saab ainult paremaks minna või ootab meid hullem alles ees? Viimased aastad on teinud analüütikud majanduse tuleviku ennustamises väga alandlikuks, sest reaalsus ei kipu prognoosidega kuidagi kokku käima. Et mõnigi prognoos täppi läheks, on alljärgnevalt esitatud kolm stsenaariumi, kuidas Eesti majandusel sel aastal minna võiks.

Põhistsenaarium: majandus ei ela ega sure

Eesti majandus on ekspordi suure tähtsuse tõttu väga sõltuv väliskeskkonnast. Kui vaadata neid prognoose, mis praegu euroalale ja meie peamistele kaubanduspartneritele visandatakse, siis on avanev pilt üsna rõõmutu ka seal. Enamiku prognoosijate hinnangul ootab euroala ees null-koma-midagi protsendine majanduskasv. Ka selleni jõudmise oluline eeldus on see, et Euroopa Keskpank hakkab õige pea kärpima intressimäärasid. SEB hinnangul langetab keskpank peamiseid intressimäärasid terve protsendi võrra ja aasta lõpuks võiks euribor 3%-ni või ehk isegi pisut alla selle kukkuda. Väiksemad laenumaksed lubavad majapidamistel rohkem tarbida ja ettevõtetele võiks laenamise odavnemine anda senisest enam indu investeeringuid teha. Mis puudutab meie peamised kaubanduspartnereid Soomet ja Rootsit, siis on vaade majandusele seal euroala keskmisega suhteliselt sarnane, ent Põhjamaade oluline eripära on kinnisvara- ja ehitussektori pea täielik seiskumine. Üliväikeste ehitusinvesteeringute tõttu tundub tõenäoline, et SKP muutus on neis riikides 2024. aastal miinusmärgiga ja Eesti eksportijate väljavaade seal seega kesine.