Pealinna eksklusiivses piirkonnas tuleb müüki presidentide ära põlatud mõis. Ligikaudne hind teada

Üheksa aastat tagasi pidas RKAS presidendi kantseleiga läbirääkimisi, et kolida riigipea residents Vabaõhumuuseumi lähedal asuvasse Liberty mõisa. Sinna oleks tulnud nii presidendi esindus- ja eluruumid kui ka võimalus võõrustada väliskülalisi. Toonane president Kersti Kaljulaid Kakumäele kolimist siiski vajalikuks ei pidanud. Ka praegusel presidendil Alar Karisel ei ole olnud Liberty mõisa vastu huvi. Seetõttu levis juba 2022. aastal info, et kohe-kohe peaks RKAS panema mõisakompleksi müüki.

Müügini jõutakse siiski alles tänavu aasta. RKASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva kinnitab, et 2024. aastal on neil plaanis müüa Liberty mõisakompleks. Aktiivne müügitegevus algab pärast maaklerteenuse hanke läbiviimist, et leida RKASi müügitegevust toetav kinnisvarafirma. Jõgeva sõnul ei ole mõis seni müüki jõudnud, kuna müügieelsed tegevused on vajanud pikemat ettevalmistust (peamiselt kinnistu ümberkruntimine ning erinevate servituutide seadmine Liberty kinnistu ja Vabaõhumuuseumi kinnistu vahel). Tänaseks on aga eksperdid andud hinnangu mõisakompleksi müügihinnale. Eksperthinnangu järgi jääb Liberty mõisakompleksi võimalik hind miljoni euro lähedale, ütleb Jõgeva.