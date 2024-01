Tallinna ülikooli sotsiaalantropoloog: maainimesed ei näegi enam mõtet nuriseda

Arutelu alustas Tallinna ülikooli sotsiaalantropoloog Aet Annist, kes on 20 aastat uurinud Kagu-Eesti piirkondi. Tema sõnul pole olukord seal enam nii masendav kui varem. Ta tõi näiteks Riina, kes on üksikema, kes on kokku puutunud kõigega – tööpuudusega, töö otsimise raskustega, tööampsude tegemisega jmt. Puhkust tal justkui polegi, kogu aeg on vaja midagi teha. Riinale meeldib metsas käia ja ta korjab ka seeni-marju kokkuostu viimiseks. Suurim probleem on töötasu. Näiteks toovad seened-marjad rohkem sisse kui näiteks tööampsud. See peegeldab aga paljude kohalike elu.

Suhteline ja ka absoluutne vaesus on maapiirkondades kõrgem. Maal on paremas seisus aga madalama haridusega inimesed, kes leiavad töökoha kergemini kui kõrgharidusega töötajad. Maapiirkondade eelised on tihti ka isiklik korter – mis siis, et 1970ndatel ehitatud paneelmajas – ja aiamaa.

Inimesed saavad aga maal aru, et nad ongi linnainimestega võrreldes nn palgavaesed. Annist hindab, et maainimesed tegelikult ei tahagi enam nuriseda. Olukord on keeruline, aga ei nähta mõtet sellest rääkida. Keeruline olukord on üle kandumas aga järgmisele põlvkonnale. Näiteks ei saa lapsed enam keskkooli, kuna kohalik kool pandi kinni, kuid kaugemale pole raha sõita. Samuti ei sobi tihti bussiajad.

Annist ütleb, et suurim probleem polegi palgavaesus, vaid hoopis see, et maal on pidevalt teenuseid kokku tõmmatud. Nii ongi ainus töökoht lähimas linnas, kuhu sõitmiseks peab olema isiklik auto, kuna bussi sinna ei sõida.

Tema sõnul ongi maainimeste üks suuremaid soove see, et lõpetataks teenuste nn hävitamine. Nad ei tahagi hunnikutes raha ja uusi asju, vaid lahendusi, mis ka igapäevaelus toimivad ja selle veidigi kergemaks muudavad.

Eestlased tahavad liiga vähe

Arutelus osalesid Tallinna ülikooli avaliku poliitika dotsent Triin Lauri, riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp, regionaalminister Madis Kallas ning Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe.