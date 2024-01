Voogedastusplatvorm Viaplay saab uued omanikud

Helsingin Sanomati andmetel pidi Viaplay tegevuse jätkamiseks leidma uued omanikud. Rootsi meedia teatel on üks neist leitud. Rootsi väljaanne Dagens Industri teatas, et otsus langetati kolmapäeval ettevõtte omanike erakorralisel koosolekul Stockholmis.

Finantseerimislahendus tähendab, et tulevikus on Viaplay Grupi peamisteks omanikeks Prantsusmaa voogedastusplatvorm Canal Plus ja Tšehhi PPF. Need ettevõtted kohustuvad hankima Viaplayle lisafinantseeringut nelja miljardi krooni (356 miljoni euro) ulatuses, muu hulgas uute aktsiaemissioonide ja laenuraha abil.