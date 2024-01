Suurarenduse saaga järgmine vaatus. Lauluväljaku enda lahendus tuleb ümber teha

Pirita tee 28 ala tekitas eelmisel aastal palju kirgi. Arendaja Metro Capital arvas, et ostsid projekti, millega saab edasi liikuda, kuid paraku on see linnastruktuuridesse kinni jäänud. Delfi Ärileht uuris, mida linnas täna projektist arvatakse ning selgus, et käised peavad üles käärima ka kõrval asuva lauluväljaku krundi omanikud.