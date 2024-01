Kentsakas juhtum. Vene ametnik pidi vabandust paluma, kuna kandis Norra lipuga mütsi

Järgmisel päeval ilmus Telegramis ka video, kus neli maskeeritud ja relvi kandvat meest tutvustasid end rindejoone ründeüksustes teenivate Permi elanikena. Nad tuletasid meelde, et Norra toetab Ukrainat ning väljendasid nördimust se, kuidas nende kodulinna ametnik kannab sellisel situatsioonis NATO lippu ja riietust, millel on Ukraina relvajõudude sponsori sümboolika.

Kolmpäeval teatas Vene uudisteagentuur, et Molokovskih kahetseb oma tegu ega kanna enam kõnealust mütsi.

„[Ta] avaldas avalikult kahetsust oma ettevaatamatuse pärast. Ta ütles, et ostis mütsi varem ja ei olnud pööranud tähelepanu sellel oleva logo välimusele. Samuti mainis ta, et on mütsi nüüd oma garderoobist eemaldanud,“ tsiteeris uudisteagentuur nimetamata linnavalitsuse ametnikku.