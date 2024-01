Värskete börsifirmade tugevad tõusud kergitavad USAs IPO-turu tärkamise lootust

Vähemalt sada miljonit dollarit kaasanud ettevõtete aktsiad on alates 2023. aasta algusest edestanud S&P 500 aktsiaindeksit keskmiselt 18 protsendipunkti võrra, leidis Financial Times Dealogicu andmeid analüüsides.

Abiks tulid mitmed suured edulood. Näiteks kindlustusgrupp Skyward Specialty on alates aasta tagasi toimunud noteerimisest kerkinud 125% ning biotehnoloogiaettevõte Rayzebio on kerkinud 244% tänu eelmisel kuul avaldatud uudisele, mille järgi ostetakse ettevõte Bristol Myers Squibbi poolt üle. Need on aidanud tasakaalustada emissioone, mis on seevastu langenud. Keskmiselt on värskelt börsil noteeritud aktsiad kerkinud pakkumishinnast ligi 30%.