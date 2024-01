Valitsussektori eelarvepuudujääk novembris süvenes. Tulumaksu laekus riigikassasse oodatust vähem

Novembris süvenes keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) puudujääk 62 miljoni euro võrra eelkõige eelneva kuuga võrreldes vähenenud tulumaksu tõttu. Mõnevõrra vähenesid novembris ka sotsiaalkulud ning muud riigieelarvest makstavad toetused. Kokkuvõttes ületasid aga kulud siiski tulude taset ning eelarvepuudujääk suurenes.

11 kuu kokkuvõttes on enim kasvanud toetused, peamiselt sotsiaaltoetused, aga ka tööjõukulud ning finantskulud. Samal ajal on maksutulude kasvutempo aasta jooksul pidevalt langenud, mistõttu ulatus keskvalitsuse puudujääk 2023. aasta novembri lõpuks 848 miljoni euroni, mida on aasta varasemaga võrreldes 530 miljoni võrra enam.

Detsembris puudujääk ootuspäraselt veel kasvab, kuid 2023. aasta kokkuvõttes jääb prognoositust tõenäoliselt mõnevõrra väiksemaks.

Tervisekassa on plussis

Sotsiaalkindlustusfondide sektori eelarve oli novembri lõpus arvestatavas ülejäägis. Tervisekassa ülejääk oli 122 miljonit, mis on küll veidi vähem kui oktoobris ja 2022. aastal sama ajaga, kuid siiski viimasest prognoosist oluliselt parem. Peamiselt on vähem kulunud ajutistele töövõimetushüvitistele (haiguslehtedele), ning tänu tõusnud baasintressile on tervisekassa teeninud oma reservilt lisatulu.

Töötukassa ülejääk 26 miljonit eurot on sarnane viimaste kuude seisuga ning 2022. aastaga. Ka töötukassa on reservilt teeninud lisatulu, mis on aidanud tasakaalustada veidi kasvanud registreeritud töötusest tulenevat hüvitiste ja teenuste kulu. Registreeritud töötus on viimastel kuudel järginud üsna täpselt 2022. aasta trendi, kuigi töötuid on arvel ligi 1400 võrra rohkem. Fondide ülejääk jääb prognoosist suuremaks ka ilmselt aasta kokkuvõttes ning see jääb reservi tuleviku tarbeks.