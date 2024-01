Maailma kiireim tänavasõiduks lubatud auto pandi oksjonile

Pärast seda vapustavat saavutust toodeti autost limiteeritud seeria, mis saigi nimeks Bugatti Chiron Super Sport 300+. Tegemist on väga erilise mudeliga, mida toodeti kokku vaid 30 tükki.

2022. aasta Bugatti Chiron Super Sport 300+ on võimeline saavutama kiirust koguni 490 km/tunnis. Maailma suurim reisilennuk Airbus A 380, mis mahutab üle 850 inimese, tõuseb õhku kiirusega umbes 300 km/h.

Luksusautol on kaheksaliitrine turbolaaduriga mootor ja 1577 hobujõudu. Tuues võrdluse Eestis populaaarse automargiga, siis Volkswagen Polol on 95 hobujõudu.

Esimene oksjon

30 mudelist jõudis USAsse vaid kaheksa. Nüüd on käes esimene kord, kui üks neist avalikult müügile jõuab.

Auto pannakse oksjonile USA firma Bonhams Cars poolt ja see läheb 25. jaanuaril USAs Arizona osariigis Scottsdale’is müüki hinnanguliselt 5-5,5 miljoni dollari (4,56-5,2 miljoni euro) eest.

„See on hüperautode kvintessents. Bugattil on kõrgtehnoloogiliste sõidukite osas võrratu maine ja Chiron Super Sport 300+ on selle autode tipptaseme sümbol,“ ütles Louis Frankel, Bonhams Cars müügispetsialist.