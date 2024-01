Väidetavalt propagandakaupa müünud Vene e-pood Wildberries oli kuum platvorm ka Eestis

Venekeelne Delfi kirjutas 2022. aasta alguses, et ostukeskkonna Wildberries tulekut ootasid paljud vene keelt kõnelevad Euroopa elanikud. Erandiks ei olnud ka Eesti. 2021. aasta septembris teatas Venemaa suurim veebikaubamaja Wildberries, et käivitas müügi Baltimaades.

Siis lubati, et Eesti, Läti ja Leedu elanikud saavad veebipoes valida umbes 50 000 kaubamärgi 10 miljoni toote seast. Wildberriese pressiteenistus märkis, et nad on orienteeritud venelastele ja venekeelsetele kodanikele, kes elavad Balti riikides ja igatsevad „tuttavaid vene kaupu“.